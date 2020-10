16 signes que votre mal de tête pourrait cacher quelque chose de plus grave

2 / 16

Votre tête vous élance

On estime que 6% des hommes et 18% des femmes souffrent de migraines. Si vous faites partie de ce groupe, vous savez à quel point la migraine est douloureuse et invalidante. Une première crise peut être affolante, mais les migraineux deviennent experts à reconnaître les signes avant-coureurs.

La neurologue Isha Gupta, du Mount Sinai Hospital de New York, explique: «Les migraines graves se traduisent par des sensations de pulsations et de battements du sang dans le crâne, qui s’accompagnent d’hypersensibilité à la lumière ou aux sons. D’autres formes se caractérisent par une douleur aiguë en coup de couteau dans le visage ou autour d’un œil. Certaines personnes font des céphalées de tension sévère qu’elles décrivent comme une pression intense par un bandeau.» Il est important de voir votre médecin si vous avez constamment des symptômes migraineux. Mais sachez que vous pourrez les contrôler avec des médicaments et une thérapie.

N’hésitez pas à essayer ces remèdes naturels pour soulager votre mal de tête.