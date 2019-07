25 aliments qui dynamisent le cerveau

Avec ces 25 aliments bons pour le cerveau, voilà de la matière à réflexion… littéralement!

2 / 25

Shutterstock

Chocolat noir

Ceci devrait enchanter les amateurs de chocolat noir : plusieurs études ont confirmé ses pouvoirs stimulants sur le cerveau! On note l’amélioration des fonctions cognitives, la réduction du risque de démence, une facilité supérieure à résoudre des problèmes complexes et bien d’autres bienfaits santé du chocolat noir. Une recherche de 2013 démontre que les flavonols du chocolat pénètrent et se concentrent dans les zones cérébrales impliquées dans l’apprentissage et la mémoire, particulièrement l’hippocampe. Selon une autre étude de 2011, une simple dose de chocolat noir riche en flavanols peut améliorer les résultats de tests cognitifs et de mémoire chez des adultes en bonne santé. On reconnaît même le rôle du chocolat dans l’atténuation des symptômes de dépression et d’anxiété, sans compter qu’il augmente le calme et le contentement, car les flavanols et les méthylxanthines qu’il contient améliorent l’humeur.

Le saviez-vous? Le chocolat noir est aussi un coupe faim efficace.