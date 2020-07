8 problèmes de santé qui peuvent provoquer des étourdissements

TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/GETTY IMAGES

L’anémie

Du grec anaimia signifiant «manque de sang», l’anémie se développe lorsque vous n’avez pas suffisamment de bons globules rouges, c’est-à-dire que votre sang ne transporte pas assez d’oxygène dans votre corps. Si vous êtes anémique, comme beaucoup de femmes pendant les menstruations, vous vous sentez fatigué et faible. Vous avez peut-être aussi le souffle court, des maux de tête, un rythme cardiaque irrégulier et des étourdissements, selon le National Heart, Lung, and Blood Institute.

«Le corps est une machine soigneusement conçue, déclare la Dre Jennifer Wider, une spécialiste de la santé des femmes et auteure de The Savvy Woman Patient. Les organes vitaux comme le cerveau et le cœur requièrent un apport en sang continuel pour les alimenter en oxygène et en nutriments. Les autres organes et systèmes dans le corps, tels les intestins et les muscles, nécessiteront un meilleur apport en sang au besoin seulement, par exemple après un repas copieux ou pendant l’exercice. Il n’y a aucun problème lorsque le sang et l’oxygène ne manquent pas, mais, chez une personne anémique, il n’y a pas suffisamment de bons globules rouges en circulation. Lorsque la demande en oxygène des autres organes augmente, il peut y avoir une réduction temporaire de l’oxygène au cerveau avec, pour résultat, de possibles étourdissements.»

Il existe plusieurs types d’anémie, dont l’anémie pernicieuse, aplasique, hémolytique et ferriprive, dont la cause diffère pour chacune. Une carence en fer est la cause la plus courante, représentant environ la moitié de tous les cas dans le monde. «Dans les cas légers à modérés, le traitement consiste habituellement à prendre des suppléments de fer et à modifier son alimentation», explique la Dre Wider. Dans les cas sévères, «le traitement pourrait être de localiser la source du problème et éventuellement d’opérer pour stopper la perte de sang.»

