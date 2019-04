42 symptômes qui pourraient signaler une maladie grave

34 / 42 C.PIPAT/Shutterstock Vous n’arrivez pas à vous débarrasser de vos aphtes Avec autant de symptômes (300 !), la maladie cœliaque peut être difficile à diagnostiquer. Et si les problèmes gastro-intestinaux tels que la diarrhée, la constipation et les ballonnements sont courants, certains symptômes un peu «hors-norme» le sont aussi, comme les aphtes. Vous pouvez en avoir à l’intérieur des joues, sur les gencives ou les lèvres, et elles peuvent être douloureuses. Il ne s’agit pas d’un indice qui permet de porter à coup sûr un diagnostic et il faut aussi faire attention aux autres symptômes de la maladie cœliaque, comme les problèmes d’humeur, les douleurs articulaires et l’infertilité.

35 / 42 ANDREY_POPOV/Shutterstock Vous n’entendez pas bien d’une oreille Si vous entendez des sonneries ou des sons étouffés dans une oreille, il se peut que vous ayez un neurinome acoustique, une tumeur rare, non cancéreuse et qui croît souvent lentement. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas dangereux. Au fur et à mesure qu’elle grandit, cette tumeur peut causer des problèmes d’équilibre et même présenter un danger pour la vie. Si votre médecin soupçonne la présence d’une telle tumeur, seule une IRM confirmera le diagnostic.