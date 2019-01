10 maladies chroniques parmi les plus invalidantes

7 / 10 Dmytro Zinkevych/Shutterstock AVC Les AVC – accident vasculaire cérébral – sont parmi les premières causes d’invalidité. Résultat d’un caillot qui bloque la circulation du sang vers le cerveau, l’AVC crée des dommages différents selon les zones atteintes. Pour récupérer après un AVC – comme personne ne réagit de la même façon aux différentes séquelles – il faut savoir être patient. Il y a d’abord une phase plutôt rapide qui survient dans les trois mois suivant l’AVC puis une phase plus lente qui se prolonge jusqu’à 18 mois. Plus le temps passe, toutefois, plus les améliorations sont rares. Les patients doivent donc apprendre vivre avec leur nouvelle condition teintée d’une toute nouvelle réalité : paralysie partielle, trouble du langage, perte de mémoire, problème de vision, etc. Leur autonomie et leur qualité de vie en sont diminuées. Une des façons de se rétablir après un AVC serait de se (re) mettre à bouger. Cette bonne habitude pourrait même prévenir les facteurs de risque d’un second AVC. Il suffit de trouver une activité qui convienne à votre nouvelle condition. Connaitre ces signes d’un AVC pourrait vous sauver la vie.

8 / 10 Shutterstock Maladie de Crohn Parmi les maladies chroniques du système digestif, vous retrouvez la maladie de Crohn qui est, en fait, une inflammation chronique dans la partie terminale de l’intestin grêle (iléon) et le côlon. C’est une affection qui sévit par poussées et qui cause de puissantes douleurs abdominales, du sang dans les selles, des diarrhées, une perte de poids, etc. Une bonne hygiène de vie permet d’améliorer votre condition, contrôler la maladie et diminuer l’apparition des crises. Le stress comme la cigarette est à éviter. Aussi, une attention toute particulière doit être portée à l’alimentation vu son impact direct sur votre système digestif déjà fort sensible. Vous pouvez consulter ces 4 approches nutritionnelles pour prendre soin de vous si vous souffrez de la maladie de Crohn. Bonne nouvelle : un nouveau traitement a récemment été approuvé par Santé Canada pour traiter ce type d’inflammation.