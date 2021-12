13 romans policiers basés sur des affaires criminelles

Truman Capote a donné naissance au genre du roman-vérité avec la publication de son livre De sang froid, en 1965. Considéré comme un chef-d’œuvre et l’un des meilleurs livres de tous les temps pour ce genre littéraire. L’histoire se lit comme un roman, même s’il s’agit d’un récit journalistique. Capote relate les événements d’un meurtre horrible qui a eu lieu dans une ferme du Kansas à la fin des années 1950. Suspense et désespoir sont au rendez-vous, car il relate toute l’horreur d’un crime sans signification et ses conséquences.

Agent spécial du FBI: prédateurs et victimes, John Douglas et Mark Olshaker (1996)

Tout au long de sa longue carrière comme agent du FBI – et l’un des premiers à faire du profilage criminel – John Douglas a interrogé des criminels notoires tels que John Wayne Gacy et Charles Manson. En fait, il a inspiré le personnage de Jack Crawford dans les romans d’Hannibal Lector. Dans Agent spécial du FBI, l’un des livres les plus populaires sur les tueurs en série, John Douglas et son coauteur Mark Olshaker reviennent ici sur trois cas parmi les plus célèbres: Edward Gein, Ted Bundy et Gary Heidnick.

