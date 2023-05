28 faits intéressants sur le cerveau

TATIANA AYAZO /RD.COM

Près de la moitié de l’énergie d’un enfant sert à alimenter son cerveau

Le cerveau a besoin de quantités importantes d’énergie. Et cela est encore plus vrai pour les jeunes enfants qui apprennent et traitent les informations et qui se développent encore rapidement.

«Des scientifiques de la Northwestern University ont découvert récemment que pendant les années préscolaires, lorsque le développement du cerveau d’un enfant est plus rapide, la croissance physique est plus lente. C’est peut-être pour économiser de l’énergie pour le cerveau en développement», explique Wingeier. «Inversement, pendant la puberté, lorsque la croissance physique est plus rapide, le développement du cerveau est plus lent…»

La dépendance au sucre a des effets sur le cerveau. Voyez pourquoi vous avez des fringales de chocolat et de sucreries.