10 magnifiques formations rocheuses naturelles à travers le monde

NaughtyNut/Shutterstock

Balanced Rock—Garden of the Gods, Colorado Springs, Colorado

Vous vous demandez probablement: « mais, comment est-ce possible? ». Eh bien, cette formation de 700 tonnes tout en grès rouge se tient ainsi en équilibre depuis 2 ou 3 millions d’années. Mais ses origines remontent à plus loin encore.

Elle a commencé à se former il y a plus de 290 millions d’années alors que du grès provenant d’une large section rocheuse appelée Fountain Formation s’est déposé dans les Ancestral Rockies (d’autres Rocheuses qui existaient à l’époque). Le géologue et professeur émérite à la Colorado School of Mines, Thomas Grose, explique que cette formation «a été sculptée au cours des millénaires par des glaciers, des rivières, le vent et la pluie».

Depuis, l’érosion a perduré, laissant les visiteurs et les géologues perplexes quant à savoir à quel moment le tout s’effondrera.

