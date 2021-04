Au moment de sa mort, Peter Verigin pouvait compter sur une longue liste d’ennemis. Parmi les suspects, un groupe de Doukhobors dissidents, le gouvernement fédéral, le Ku Klux Klan et même son fils, Peter II, qui a repris par la suite la tête du mouvement de son père. Malgré une récompense de 2000$, aucune accusation n’a été portée. Jusqu’à ce jour, on se demande encore s’il s’agit vraiment d’un assassinat. Peter Verigin était un personnage controversé, mais des spécialistes pensent qu’une fuite de gaz ou de la dynamite rangée à la hâte dans la valise d’un mineur de la région pourrait expliquer l’énorme boum!

Tavis Coburn

L’année des ovnis

En 1967, le Canada aurait été visité par plusieurs ovnis – c’est du moins ce que prétendent des témoins. Les observations convaincantes ont alimenté de nombreux débats à la Chambre des communes et contraint les services de renseignements à mener des enquêtes. Un esprit rationnel jugera les rapports comme de purs produits de l’époque. Dans un contexte de guerre froide et d’enthousiasme pour le projet Apollo, les Canadiens ont plus que jamais les yeux braqués sur le ciel. «C’était une conjoncture idéale pour le signalement de phénomènes inhabituels, explique Chris Rutkowski, auteur de nombreux ouvrages sur les ovnis. Tout type d’intrusion – choses qui ne devraient pas voler dans l’espace aérien canadien – était forcément intéressant.»

Voici trois des rencontres les plus déconcertantes qui ont marqué cette fameuse année.

Falcon Lake, Manitoba En mai 1967, Stefan Michalak, un prospecteur amateur, se trouve dans une région sauvage à l’est de Winnipeg quand il voit, posé au milieu de la forêt, un appareil argenté en forme de soucoupe haut de 4 mètres et long d’environ 10 mètres. Il s’approche et entend un vrombissement de moteurs par une porte ouverte. Aussitôt qu’il pose la main sur l’objet, l’extrémité de ses gants s’enflamme, et un souffle d’air chaud comprimé met le feu à ses vêtements et lui inflige de graves brûlures. Il fait demi-tour et quitte précipitamment les lieux. Stefan Michalak est soigné pour ses blessures et, plus tard, connaît des épisodes récurrents d’évanouissement. À l’endroit où il dit avoir vu l’ovni, la GRC découvrira un cercle de cinq mètres de diamètre où le sol est radioactif et la végétation brûlée.

Kananaskis, Alberta Un jour de juillet, le journaliste et romancier Warren Smith était en randonnée avec deux amis quand il a vu un disque brillant s’élever, puis s’arrêter brusquement.

Il prend aussitôt deux photos et l’objet disparaît à l’horizon. Il envoie ses photos au ministère de la Défense nationale et, après les avoir étudiées, les renseignements canadiens et américains concluent qu’il s’agit bien d’un objet volant non identifié d’environ 15 mètres de diamètre et 3 mètres de haut. Les deux agences ajoutent dans leur rapport officiel: «Si cette histoire et ces photographies sont un canular, il est très bien monté.»

Shag Harbour, Nouvelle-Écosse Un soir d’octobre, dans ce petit village, au moins 11 témoins – dont des agents de la GRC, des marins et des pilotes d’avion qui volaient dans les parages – affirment avoir vu un gros objet volant doté de quatre lumières clignotantes rester suspendu un moment dans le ciel avant de s’écraser dans le port. Les autorités responsables de l’enquête trouvent une mousse sulfureuse jaune à la surface de l’eau. Aucune des innombrables expéditions de plongée, y compris la plus récente en 2018, n’a pu révéler l’existence d’une épave ni de quoi que ce soit d’inhabituel.

À l’heure actuelle, ces observations d’OVNIS restent inexpliquées.