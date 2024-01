Avoir des vertiges et les surmonter

Illustration de Kate Traynor

Un matin de l’hiver dernier, Lynn Smith réalisait une série d’étirements de yoga doux dans son salon, pour tenter de détendre une raideur dans ses lombaires. Lorsque cette femme de 56 ans s’est assise, elle s’est sentie un peu étrange. «J’ai commencé à être étourdie, d’une manière que je n’avais jamais ressentie auparavant», raconte-t-elle. Au lit ce soir-là, Lynn a eu le sentiment que la pièce tournait. Elle apprit plus tard qu’elle avait éprouvé son premier épisode de vertige.

Un vertige est souvent décrit comme une sensation de mouvement, mais c’est plus complexe qu’un étourdissement. Bourdonnement dans les oreilles, perte d’équilibre, vision dédoublée et déglutition difficile sont des sensations courantes, selon ce qui provoque le vertige. Chaque épisode peut durer entre quelques minutes et quelques jours.

Même s’il peut affecter des personnes de tout âge, le vertige est plus commun à partir de la quarantaine et au-delà. Il est également plus répandu chez les femmes, bien que les spécialistes ne comprennent pas exactement pourquoi, affirme le Dr Terry Fife, neurologue au Barrow Neurological Institute de Phoenix, en Arizona, qui se spécialise dans les troubles de l’équilibre.

Près de 35% des adultes canadiens éprouveront un épisode de vertige au moins une fois dans leur vie.

Le vertige est-il une maladie?

Il est important de comprendre que le vertige n’est pas une maladie en soi: c’est un symptôme. Il existe de nombreuses raisons de ressentir un vertige, mais il en existe généralement deux types: le vertige périphérique et le vertige central.

La cause la plus courante du vertige périphérique est une affection appelée vertige paroxystique positionnel bénin ou VPPB. (Parmi les causes moins courantes, on trouve les traumatismes crâniens et la maladie de Ménière, une rare pathologie de l’oreille interne.) Le VPPB se développe lorsque des otolithes (de minuscules particules de calcium semblables à des cristaux), qui surviennent naturellement à l’intérieur de l’oreille, se détachent et se déplacent plus profondément dans les canaux de l’oreille interne. En roulant librement à l’intérieur, ils peuvent perturber la transmission au cerveau des informations concernant l’équilibre. Les vertiges causés par le VPPB peuvent alors se déclencher lorsqu’on s’incline vers l’arrière pour regarder à l’intérieur d’un placard de cuisine en hauteur, lorsqu’on se penche pour nouer ses lacets – ou, comme l’a découvert Lynn, en se courbant pour réaliser une posture de yoga.

Le vertige central est moins courant et survient dans le cas d’un problème du système nerveux central, comme les migraines vestibulaires (une sorte de migraine caractérisée par des étourdissements extrêmes) ou un AVC.

Avec tant de causes différentes de vertige, les possibilités de traitement sont tout aussi variées. «C’est pourquoi il est particulièrement important d’établir le bon diagnostic», déclare le Dre Fife. Un médecin de famille peut adresser son patient à un otorhinolaryngologiste (ORL) ou suggérer de consulter un neurologue ou un cardiologue.

Le VPPB disparaît généralement tout seul en quelques semaines ou mois, mais, plutôt que d’attendre, les patients peuvent pratiquer des exercices pour faire ressortir les otolithes de l’oreille interne. La manœuvre d’Epley, que Lynn a pratiquée avec succès, est la plus connue. Selon une étude de 2023 publiée dans le journal Medicine, cette manœuvre améliore l’état de 98% des patients souffrant de vertige. Des médicaments, comme ceux prescrits en cas de mal des transports, peuvent également aider à atténuer les symptômes lorsqu’ils surviennent.

Le neurologue de Lynn Smith lui a également recommandé d’éviter l’alcool, le sucre et la caféine, qui pourraient potentiellement déclencher des épisodes de vertige. Le stress et le manque de sommeil sont aussi des déclencheurs possibles.

