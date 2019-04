13 crimes résolus par des médiums

4 / 13

Les petites filles perdues

Lorsque deux fillettes de 10 ans, Holly Wells et Jessica Chapman, ont disparu en août 2002 pendant un barbecue familial à Soham, en Angleterre, la famille a demandé l’aide du médium Dennis McKenzie.

Celui-ci a mis ses pouvoirs psychiques à l’œuvre, mais les nouvelles étaient mauvaises. Une vision lui a révélé que les fillettes étaient mortes et qu’un homme et une femme, qu’il a ensuite pu décrire en détail à la police, étaient en cause. La vision de Dennis McKenzie s’est avérée exacte. La famille a fait son éloge, le décrivant comme « la » référence en la matière.

