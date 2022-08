6 conseils avant de consulter un naturopathe

Les naturopathes proposent avant tout des techniques de prévention et c’est notamment la raison pour laquelle ils établissent des ponts avec d’autres disciplines. Si vous songez à consulter un naturopathe, il est important d’être bien informé avant votre visite grâce à ces quelques conseils d’experts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la naturopathie comme la pratique générale des thérapies de santé naturelle et appele les États à encadrer cette pratique, plutôt qu’à la rejeter, bien que les bienfaits de la naturopathie n’ont pas été prouvés scientifiquement.

Voici quelques conseils pour connaître les bons et les moins bons côtés de la naturopathie.

Le naturopathe est de bon conseil lorsque vient le temps de prendre conscience de certains problèmes liés à notre diète ou à notre style de vie. Il peut parfois nous faire prendre conscience de notre niveau de stress ou de notre fatigue ou même de notre manque d’exercice physique. Le médecin de famille Greg Chernish, spécialiste en médecine chinoise et en acupuncture, estime qu’un naturopathe doit davantage être vu comme un coach de vie que comme un spécialiste de la santé. Il ajoute qu’il est important d’être prudent avec les prescriptions d’un supplément naturel ou d’un traitement coûteux puisque dans certaines situations ceux-ci peuvent nuire davantage qu’aider.

2 / 8

Microgen/Shutterstock

Avant de consulter un naturopathe, assurez-vous qu’il soit certifié

Avant de consulter un naturopathe, assurez-vous qu’il est certifié par l’Association canadienne des docteurs en naturopathie (ACDN). Pour ce faire, les naturopathes doivent avoir complété un programme de quatre ans et avoir réussi un examen pratique. Ils doivent aussi avoir réussi un internat en clinique.

Dans plusieurs provinces, comme en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, il est illégal pour une personne non certifiée de s’autoproclamer naturopathe.

Cependant, au Québec, dans les territoires du Nord-Ouest et dans les provinces maritimes, n’importe qui peut s’improviser naturopathe et pratiquer le métier. Pour l’instant, le gouvernement n’a pas mis en place de législation interdisant de s’improviser spécialiste de la gestion du poids, par exemple. Les patients doivent donc vérifier eux-même si le professionnel est certifié en contactant directement l’ACDN. De plus, rien qu’au Québec, il existe une foule d’associations de tous genres de naturopathes. C’est une des raisons pour lesquelles il est préférable de se fier à l’association canadienne.