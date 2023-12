S’entraîner comporte des avantages pour le cerveau

Bien dans son corps et dans sa tête: l’exercice régulier libère des molécules porteuses d’espoir dans la circulation sanguine, ce qui peut contribuer à atténuer la dépression.

Illustration de Kate Traynor

Je n’ai jamais douté du lien entre effort physique et santé mentale et sur les avantages de s’entraîner: j’ai couru pour échapper à deux dépressions post-partum, chassé le stress dans des cours de Pilates et je marche souvent pour conjurer une dure journée. Mais la recherche scientifique vient encore de le confirmer.

Chaque fois que vous commencez à transpirer, votre corps sécrète des neurotransmetteurs du plaisir comme les endorphines, la dopamine et les endocannabinoïdes auxquels on impute la fameuse «ivresse du coureur». Les chercheurs croient à présent que les myokines – surnommées molécules de l’espoir – contribuent aussi de façon importante aux effets bénéfiques de l’exercice sur la santé mentale.

Quand nos muscles se contractent, des chaînes d’acides aminés appelées myokines passent dans le sang et se répandent dans tout le corps, facilitant la communication entre muscles et organes. Les chercheurs s’intéressent tout particulièrement à leur action sur le cerveau, car ce dialogue neuromusculaire semble accroître la résistance au stress, atténuer les symptômes traumatiques ou anxieux et même alléger la dépression. Une analyse parue en 2021 dans Neuropharmacology démontre que les myokines tendent à améliorer des fonctions cérébrales comme la réflexion, la mémoire et l’humeur.

«Les myokines atténuent l’inflammation systémique, ce qui est particulièrement utile aux personnes souffrant d’une dépression résistante aux médicaments du fait d’un haut niveau d’inflammation», explique Jennifer Heisz, spécialiste de la santé cérébrale et professeure adjointe au département de kinésiologie de l’Université McMaster de Hamilton, en Ontario.

Il s’avère en outre que l’exercice contribue à créer des connexions essentielles entre les réseaux internes du cerveau, donc à améliorer le rendement cognitif en général. L’effort physique stimule la créativité, aiguise le jugement et accroît la vigueur mentale.

Il peut aussi ralentir le déclin cognitif dû à l’âge, peut-être même empêcher l’apparition de troubles comme l’alzheimer. Selon une étude récemment publiée dans Journal for Alzheimer’s Disease Reports, marcher régulièrement (30 min par jour, 4 fois par semaine) suffit pour améliorer la mémoire de façon mesurable, même chez des patients ayant déjà reçu un diagnostic de léger déficit cognitif.

Une autre étude parue dans le British Journal of Sports Medicine affirme qu’un traitement contre la dépression peut devenir une fois et demie plus efficace s’il est associé à une activité physique. Les participants à l’expérience ont constaté une amélioration après 12 semaines d’entraînement à raison de 30 à 60 minutes par jour.

Kate Traynor

Combien de temps devrait-on s’entraîner pour sa santé mentale?

«L’exercice ne remplace pas le traitement de la santé mentale, mais le complète et en accroît l’efficacité», estime Ben Singh, chercheur à l’université d’Australie-Méridionale qui a dirigé l’étude. Un entraînement régulier accroît aussi l’estime de soi et atténue le sentiment d’isolement et de solitude s’il est fait en groupe, ajoute M. Singh.

Qu’on fasse du vélo, de la natation, de la marche dans le voisinage ou du yoga chaud en studio, transpirer fait du bien au corps et à l’esprit. Mais à quel point doit-on se dépenser pour préserver sa santé mentale? Les spécialistes conseillent de viser au moins de 10 à 30 min, 3 à 5 jours par semaine. «Si l’exercice aérobique doit servir à atténuer la dépression, la recherche suggère que c’est moins l’intensité que la durée qui compte», dit Jennifer Heisz.

Seulement 10 min d’effort léger, disons quelques longueurs de piscine ou une promenade avec le chien, suffisent à remonter le moral, et l’humeur continue à s’améliorer de 10 min en 10 min d’effort jusqu’à concurrence d’une heure. Au-delà de 60 min, il n’y a plus d’effet bénéfique supplémentaire sur la santé mentale, d’après l’étude de Ben Singh.

Votre cible quotidienne peut inclure un cours de Pilates et une séance de musculation (essentielle pour avoir des os solides), mais pour que votre cerveau en profite vraiment, il faut aller un peu plus loin. La recherche démontre qu’en accroissant l’intensité de vos exercices de résistance de seulement 10%, vous obtiendrez un effet antidépresseur plus important.

«C’est fascinant de constater à quel point bouger peut guérir l’esprit», conclut Jennifer Heisz. Pour maximiser les bienfaits de l’effort physique, le secret consiste à choisir des sports et activités qui vous plaisent, car c’est ainsi que vous persévérerez.

