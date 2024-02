Découvertes Sélection de février

Karine Lamontagne

Du phoque au menu

Disponible depuis le mois de novembre sur ICI TOUT.TV, le documentaire Du phoque au menu, réalisé par Guillaume Lévesque, propose une réflexion sur cette ressource encore inexploitée que représente le loup marin. L’intention derrière ce documentaire est de célébrer et de valoriser de différentes manières ce mammifère marin et le potentiel qu’il représente, pour ses qualités nutritives, mais aussi comme ressource naturelle. Parmi nos découvertes du mois de février, on a envie d’en savoir davantage sur celle-ci, de goûter cette viande (apprêtée dans quelques restaurants, notamment à Montréal et à Québec) et de la cuisiner!

Pourtant, en stigmatisant l’imaginaire collectif, la campagne du Fonds international pour la protection des animaux (IFWA) menée depuis 1969 pour dénoncer la chasse aux blanchons et l’interdiction, par l’Europe, d’importer des produits dérivés du phoque du Groenland depuis 1983, a rendu difficile la promotion de ses produits dérivés (sa viande, mais aussi son huile et sa fourrure). Et pourtant… La population totale des phoques du Canada est estimée à plus de 10 millions d’individus et sa chasse contribue à l’équilibre de nos écosystèmes marins. Le phoque représente donc une ressource naturelle durable, récolté de façon éthique et très bien règlementée par le gouvernement du Canada.

Car ne chasse pas le phoque qui veut: on doit d’abord suivre une formation donnée par un agent de Pêches et Océans Canada afin que le phoque soit tué dans les normes et avec le moins de douleurs possible, en suivant la façon de procéder élaborée par des vétérinaires. Une fois apprivoisée l’idée de manger du phoque, non seulement on s’ouvre à des possibilités gastronomiques des plus intéressantes, mais on pose aussi un bon geste pour la planète.

ici.tou.tv/du-phoque-au-menu