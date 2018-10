50 trucs pour éviter d’attraper un rhume cet hiver

En outre, «le miel peut aussi protéger contre les complications qui accompagnent parfois le rhume, comme les otites», ajoute Palinski-Wade. Il ne faut toutefois pas donner de miel aux enfants de moins d’un an, à cause d’un risque de botulisme.

Si vous y ajoutez du miel, une réconfortante tasse de thé vous protégera encore mieux contre les symptômes du rhume. «Le miel peut agir comme inhibiteur de la toux, et la recherche a découvert que sur ce plan, le miel est plus efficace que la plupart des médicaments contre la toux, tout en améliorant le sommeil», dit Palinski-Wade.

Lisovskaya Natalia/Shutterstock

Mettez-vous aux légumes

Rien de nouveau sous le soleil si on vous rappelle que les légumes sont bons pour la santé – et qu’eux aussi peuvent aider à stimuler votre système immunitaire. «Un régime alimentaire riche en antioxydants peut avoir un effet protecteur pendant la saison où le rhume et la grippe sévissent.

Et comme les légumes sont riches non seulement en antioxydants, mais aussi en vitamine A et C, leur consommation abondante fournira une protection supplémentaire contre ces maladies saisonnières», dit Palinski-Wade. De plus, les flavonoïdes, ces composés antioxydants qu’on trouve surtout dans les fruits et légumes de couleur vive, ont fait l’objet de plusieurs études montrant qu’ils réduisent les risques de rhume. Voici les 20 fruits et légumes les plus riches en antioxydants.