10 / 14 LOOKER_STUDIO/SHUTTERSTOCK Les noix de cajou Une petite poignée de noix de cajou (environ 30 g – 1 oz) ou 15 ml (1 c. à soupe) de beurre de noix contient 1,6 mg de zinc. «Ajoutez quelques cajous à votre mélange de noix pour en augmenter la teneur afin d’éviter le rhume, dit Maria Zamarripa ». Pour une version facile et économique, préparez votre propre beurre de cajou maison en passant au mélangeur des noix de cajou rôties et non salées jusqu’ à ce qu’elles soient onctueuses. Consultez la liste des bienfaits des noix et des idées originales d’en consommer.

11 / 14 ELENA VESELOVA/SHUTTERSTOCK Le quinoa «Le quinoa est un grain ancien sans gluten, riche en zinc et en protéines, dont la saveur douce s’accorde à peu près à n’importe quoi, observe Keri Glassman. Ajoutez-y n’importe quelle combinaison de légumes, de haricots, de fromages ou de viandes en dés, et vous obtiendrez un repas équilibré et savoureux.» Une portion de 3/4 de tasse de quinoa contient environ 2 mg de zinc. Le quinoa se savoure aussi en dessert! Essayez ces 25 meilleures recettes santé.