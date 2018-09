Ménage de la maison: 11 choses que vous ne lavez pas assez souvent

4 / 11 GBALLGIGGSPHOTO/Shutterstock Volant de voiture Information-choc : le volant de votre voiture est bien plus sale que des toilettes publiques! Des chercheurs de l’université Queen Mary de Londres ont fait des prélèvements sur cet objet et y ont déniché 700 bactéries au pouce carré (environ une centaine au centimètre carré), soit neuf fois plus que sur la lunette d’une toilette publique. Sachez maintenant que le volant est la première chose que vous touchez en entrant dans une voiture et que beaucoup de gens conduisent en mangeant, en se maquillant ou en se passant la soie dentaire. Pour être sûr que votre conduite intérieure ne se transforme pas en conduite d’égout, gardez toujours sous la main un paquet de lingettes nettoyantes et essuyez régulièrement le volant, mais aussi le levier de vitesse, les boutons de la radio et les poignées. Assurez-vous d’avoir ces 7 accessoires pour nettoyer votre voiture comme un pro.

5 / 11 Cegli/Shutterstock Distributeurs d’eau fraîche des réfrigérateurs Il vous suffit de jeter un coup d’œil à l’eau qui stagne dans le réceptacle de votre porte de frigo pour comprendre comment il pourrait très facilement devenir un véritable bouillon de culture. Selon la fondation américaine d’hygiène publique, le danger va bien au-delà de ce que vous pouvez voir et touche l’intégralité du système de distribution d’eau. Des chercheurs ont détecté des niveaux «inquiétants» de levures, de moisissures et de bactéries à l’intérieur et à l’extérieur de ces distributeurs d’eau. Pour vous désaltérer en toute sécurité, assurez-vous de vider régulièrement le réceptacle sous le robinet et de nettoyer toutes les parties extérieures. Pour les parties internes, consultez le manuel d’utilisation de votre réfrigérateur. Retrouvez tous nos conseils pour l’entretien de la maison.