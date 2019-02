Les vertus du miel… et ses dangers!

Des chercheurs ont observé d’autres vertus du miel, et cette fois chez des patients souffrant de dermatites et aux prises avec un problème de pellicules. En raison de ses propriétés antifongiques et hydratantes, le miel aurait aidé ces sujets à mieux prévenir les problèmes de pellicules. Diluez du miel dans un peu d’eau chaude (évitez l’eau trop chaude qui pourrait irriter la peau) et massez délicatement le cuir cheveux pendant 2 à 3 minutes avant de rincer.

Renforcez votre système immunitaire

Dans le cadre d’une recherche publiée dans le Journal of the Science of Food and Agriculture, le miel aurait empêché la croissance de tumeurs chez des souris. Les antioxydants de ce superaliment pourraient aussi aider votre système immunitaire à mieux lutter contre le rhume et la grippe. De plus amples études scientifiques doivent toutefois être menées afin de mieux comprendre les mécanismes et effets du miel contribuant à mieux prévenir le cancer et renforcer le système immunitaire chez l’être humain.

