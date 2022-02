7 signes de déshydratation à connaître

Des chercheurs du laboratoire sur la performance humaine de l’Université du Connecticut se sont penchés sur les capacités de concentration et l’humeur de 25 femmes qui buvaient suffisamment d’eau un jour, puis pas assez les deux jours suivants. Légèrement déshydratées, ces femmes montraient des signes de fatigue, d’irritabilité, souffraient de maux de tête et avaient de la difficulté à se concentrer . Dans un autre test, les hommes un peu déshydratés étaient fatigués et moins à l’affût pour effectuer des exercices mentaux. En matière d’humeur, les femmes étaient plus sensibles à la déshydratation que les hommes, du moins selon cette étude. Les scientifiques essaient encore de comprendre pourquoi – bonne chance!

4 / 9

ISTOCK/SORENDLS

Si vous avez souvent des rages de sucre, essayez de boire plus d’eau

Vous pourriez confondre votre besoin de boire avec votre envie de vous jeter sur une collation à base de sucre, surtout après avoir fait de l’exercice. «Après une séance épuisante, nous sommes non seulement déshydratés, mais nos réserves de glycogènes sont au plus bas», explique le nutritionniste sportif Kim Larson. Les glycogènes sont des sucres que notre corps stocke et utilise comme carburant.

Nos fringales, c’est le langage de notre corps pour nous dire qu’il lui en faut davantage. «Tout le monde n’a pas envie de sucre après l’exercice, précise Kim Larson, mais quand vous êtes fatigué, il est tentant de céder.» Les fruits et les produits laitiers sont à la fois les plus rapides et les plus complets pour vous recharger en glucides quand vos réserves de glycogènes sont au plus bas. En plus, la plupart des fruits et des yogourts contiennent beaucoup d’eau et contribuent donc à la réhydratation. Voyez quels sont les autres aliments qui peuvent hydrater.