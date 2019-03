Avez-vous les yeux secs ou irrités?

La sécheresse oculaire provoque irritation, rougeurs et démangeaisons. Heureusement, ces désagréments se règlent en général assez facilement.

Utilisez ces moyens simples pour protéger vos yeux et préserver votre vision à long terme.

La sensibilité est telle qu’une minuscule poussière coincée sous une paupière fait l’effet d’une brûlure. Du chlore des piscines à l’effet asséchant du froid sec, en passant par le port prolongé de lentilles ou la prise de certains médicaments, les facteurs en cause sont nombreux. Voici quelques remèdes naturels pour contrer ces désagréments.

Yury Stroykin/Shutterstock

Hydratez vos yeux

Achetez un humidificateur d’air et placez-le dans la pièce où vous séjournez le plus souvent, le salon pendant la journée et la chambre à coucher la nuit, par exemple.

Si vos yeux sont rouges et irrités, utilisez des larmes artificielles, liquides ou en gel. Les gels durent plus longtemps, mais ils peuvent brouiller temporairement la vue. Demandez conseil à votre pharmacien pour déterminer la consistance qui vous convient le mieux. Choisissez un produit sans conservateur et lisez bien la notice avant usage.

