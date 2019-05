Manger trop de sucre: reconnaître les 9 signaux d’alarme

7 / 9 istock/lzf Vous vous effondrez après une séance d’entraînement Il est essentiel de bien alimenter votre corps pour soutenir vos efforts physiques. Si l’exercice physique semble devenir de plus en plus ardu, un régime à haute teneur en fructose pourrait en être le coupable. « Si vous augmentez votre taux de glucose sanguin juste avant un exercice physique intense, vous risquez de vous retrouver très fatiguée par la suite », signale Sara Folta, assistante au doctorat de Tufts Friedman School of Nutrition Science and Policy. Le fait de vous alimenter avec trop de sucres simples aura pour effet de hisser votre indice glycémique d’un coup et le faire chuter tout aussi rapidement, compromettant ainsi vos capacités et efforts physiques. Assurez-vous de connaitre ces informations sur la glycémie qui pourraient vous sauver la vie.

8 / 9 istock/peopleimages Vos jeans sont un peu trop ajustés? Si vous vous êtes tourné vers les boissons gazeuses pour traverser une semaine ardue ponctuée d’échéanciers serrés, votre poids pourrait s’en faire ressentir. Selon une analyse de multiples recherches menée par l’American Journal of Clinical Nutrition, les breuvages sucrés semblent contribuer à la prise de poids en raison d’une combinaison fatale : leur taux de sucre élevé et leur faible capacité à procurer un sentiment de satiété. En effet, ces boissons sucrées ne font que s’ajouter aux calories des autres aliments que vous consommez pour calmer votre faim, sans toutefois pouvoir les remplacer. Évitez ainsi les boissons sucrées et tournez-vous vers l’eau, le lait, le café et le thé. Envie d’une boisson rafraîchissante? Optez pour l’un de ces smoothies maison.