COVID-19: les pires endroits où se cachent les microbes

Assure-vous de rester en santé en vous protégeant contre les maladies causées par les microbes et les virus.



1 / 10

Goncharov_Artem / Shutterstock

Évitez les sources de maladie

On ne le dira jamais assez, les microbes et les virus qui rendent malade sont partout: dans les restaurants, au supermarché, dans le bureau du médecin. À la source du COVID-19, mais aussi des rhumes, de la grippe en général et des maux d’estomac, ces microbes peuvent vivre sur des surfaces dures comme l’acier inoxydable et le plastique pendant plus de 48 heures, selon la Clinique Mayo. Si vous touchez une surface contaminée, puis touchez vos yeux, votre nez ou votre bouche avant de vous laver les mains, vous introduisez ces intrus dans votre corps. Voici ce que vous devez savoir sur les microbes.

Suivez les conseils d’experts ci-dessous sur la façon de passer dans les lieux publics sans être malade.