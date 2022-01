Câlins : 7 bienfaits insoupçonnés pour la santé

6 / 7

Shutterstock/Daxiao Productions

Le contact physique, essentiel à la survie

Il ne s’agit pas que d’un moment agréable, mais bien d’un élément essentiel à la survie physique et affective des humains. Mme Castaldo signale que les bébés – et les animaux – privés de contacts physiques peuvent souffrir de dépression assez grave pour arrêter de s’alimenter, ce qui pourrait entraîner leur mort. C’est ce qu’on appelle le retard de croissance staturo-pondéral. Pour favoriser le bien-être, la santé et les bonnes relations, il faut faire le plein de câlins, ajoute Mme Castaldo. « Je recommande au moins six minutes par jour de câlins, jusqu’à la détente complète ; ajoutez-y six secondes de baisers, et tout ira pour le mieux ».