13 conseils sur la consommation d’électricité

Chauffage et utilisation d’appareils électriques : comment se porte votre consommation d’électricité? Voici quelques conseils intelligents pour économiser.

Nancy Clark, de Hydro One en Ontario, suggère de vous donner ces températures de référence: 21 ºC quand vous êtes à la maison, 16 ºC quand vous êtes à l’extérieur, et 18 ºC quand vous dormez. Il suffit ensuite d’ajuster en fonction de ce que la famille juge confortable. Chaque degré en moins sur le thermostat permet d’économiser 5% sur les coûts de chauffage.

2 / 13

Daisy Daisy/Shutterstock

Soyez patient

Ne mettez pas le thermostat à une température supérieure à celle que vous recherchez dans le but de réchauffer plus rapidement la maison. Non seulement cela n’accélère pas le processus, mais votre système de chauffage fonctionnera plus longtemps.

Découvrez 10 façons d’économiser 20 000$ en une année.