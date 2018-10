7 / 9

Essayez les huiles essentielles comme traitement contre les poux

Les huiles essentielles peuvent tuer les poux et aider à apaiser les démangeaisons. Il y a plusieurs différentes « recettes ». Une combinaison efficace est constituée de 20 gouttes d’huile d’arbre à thé, 10 gouttes d’huile de romarin et 15 gouttes chacune d’huile de citron (ou de thym) et d’huile de lavande que vous mélangez à 4 cuillères à soupe d’huile végétale. Frottez le mélange sur vos cheveux secs, couvrez votre tête avec un bonnet de douche en plastique, puis enveloppez votre tête dans une serviette. Une heure plus tard, retirez serviette et bonnet, shampouinez-vous bien et rincez.

