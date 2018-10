Nutrition

10 bienfaits des oignons sur votre santé

Les bienfaits des oignons sur la santé sont puissants, et leurs vertus nombreuses. En plus, c’est un aliment faible en calories et tellement bon au goût!

1 / 10 Shutterstock Les oignons empêchent la formation de caillots sanguins dangereux Selon une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Investigation, la rutine, un composé chimique qu’on trouve en grande quantité dans les oignons et les pommes, pourrait empêcher les caillots de sang dangereux. La rutine inhiberait l’accumulation de plaquettes dans les artères ainsi que la formation de fibrines dans les veines, deux composantes des caillots de sang.

2 / 10 ch_ch/Shutterstock Les oignons aident à combattre le cancer Des chercheurs de la Cornell University ont comparé les effets de l’échalote sur la croissance cellulaire et sur les radicaux libres à ceux de 10 variétés d’oignons. L’étude, qui a été menée en 2004, a démontré, entre autres, que l’échalote avait une plus grande activité antioxydante que les oignons et qu’elle était très efficace pour combattre les cellules cancéreuses du foie. Consultez la liste des 30 meilleurs aliments anticancer au monde.