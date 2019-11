50 secrets bien gardés de votre vétérinaire

Nous avons demandé à des vétérinaires et à des techniciens en santé animale de dévoiler quelques aspects de leur travail. Lisez attentivement leurs trucs, afin d’éviter d’éventuels problèmes et pertes de temps pour toute votre famille.



ISTOCK/SUPERFLYIMAGES

Les chiens qui me font le plus peur? Les chihuahuas

«Les gens me demandent toujours comment je fais pour examiner les pitbulls, les rottweilers et les gros bergers allemands. En réalité, ce sont les chihuahuas qui me font le plus peur, car ils sont beaucoup plus susceptibles de mordre.»

— Mark Howes, docteur en médecine vétérinaire

Par contre, les chihuahuas font partie des 10 petits animaux les plus irrésistibles à travers le monde.