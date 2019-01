7 raisons imprévisibles qui pourraient rendre votre chien anxieux

Vous vous demandez pourquoi votre chien a mordillé les meubles, aboyé ou fait pipi dans la maison? Et s’il faisait de l’anxiété?

1 / 7

Jaromir-Chalabala / Shutterstock

Vous l’agacez au moment de quitter la maison

Plus vous vous agitez en disant bonjour ou au revoir à votre chiot, plus il sera anxieux – et malheureusement, quelques-uns de ses symptômes les plus destructeurs se manifesteront lorsque vous ne serez pas à la maison pour le calmer. La meilleure chose à faire? «Prenez vos clés, dites au revoir et partez, conseille Nicole Ellis, une spécialiste des animaux de compagnie. Plus vous serez calme en partant pour la journée, plus ils seront calmes à leur tour.» Lorsque vous rentrez chez vous, continuez de faire les choses sans effusion. Enlevez vos chaussures, dites bonjour et attendez quelques minutes avant de commencer à jouer. Encouragez les enfants à faire de même.

Empêchez votre chien d’aboyer quand vous n’êtes pas à la maison avec ces 4 astuces.