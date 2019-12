Chats d’intérieur: comment s’assurer de leur bonheur, selon la science

Les chats sont considérés comme des animaux semi-domestiqués. Ainsi, les environnements intérieurs peuvent présenter plusieurs situations qu’ils choisissent habituellement d’éviter. Cela peut aller de trop d’attentions à des invités inattendus, aux tout-petits et autres animaux qui ne comprennent pas le concept de respect mutuel et espace personnel.

4 / 5

EvaGai/Shutterstock

Comportement prédateur

Mais qu’en est-il de leur besoin de chasser?

Permettre ce comportement est vital, et cela inclut le fait de pouvoir chercher de la nourriture ainsi que de pouvoir la trouver et la manger. La recherche de nourriture implique généralement de courtes périodes d’activité et de longues périodes d’attente chez les chats. La dégustation des fruits de la chasse est également complexe, car le chat décide comment et où il doit manger.

Pour recréer cela, vous pouvez disperser de la nourriture sur le sol ou la cacher dans des mangeoires pour chats. Vous pouvez même varier l’endroit où vous nourrissez votre chat et l’encourager à explorer et à manipuler des objets. Le fait d’inciter un chat à bouger davantage et à manger régulièrement de petites quantités d’aliments peut aider à réduire le risque d’obésité.

Le jeu peut aussi être utilisé pour imiter l’action de chasser. Mais attention de ne pas en faire trop! Assurez-vous que le chat s’amuse, et non pas endure vos attentions.