5 / 13

Konstantinius/Shutterstock

Soignez ses dents

On devrait laver les dents d’un animal tous les jours, mais les vétérinaires savent que c’est difficile. On n’a pas toujours le temps, convient Gwen Jeun, qui suggère plutôt un détartrage et un polissage annuels, sous anesthésie. Ces interventions préviennent la périodontite et éliminent des bactéries qui s’attaquent au cœur, aux poumons, aux reins et au foie.

Garantissez la sécurité de votre animal en suivant ces précieux conseils.