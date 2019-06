Saurez-vous deviner la race de ces 25 chats?

23 / 50

En Russie, je suis un trésor national

Même les contes de fées russes et les livres pour enfants ont fait de moi un personnage. De plus, ma race est citée dans le livre de Harrison Wier, paru en 1889, Our Cats and All About Them (Tout sur nos chats). Mon charmant minois va vous faire craquer, surtout mes yeux variant sur toute la palette du doré au vert. Je peux même avoir les yeux bleus, ou les deux yeux de couleur différente. Mon épaisse fourrure à triple couche, de toutes les couleurs et de toutes les combinaisons, est imperméable – ce qui est idéal pour jouer dans l’eau.