Toilettage: les meilleurs conseils pour laver son chat

Jakub Zak/Shutterstock

Quand et comment dois-je laver mon chat?

Il faut brosser les chats au moins une fois par semaine, mais avec beaucoup de délicatesse. Tenez le chat fermement, mais sans excès. Commencez par les parties les moins sensibles du corps, comme le dos, et terminez par les plus sensibles, comme la queue et les régions génitales. Dans ce dernier cas, soyez particulièrement attentif. Pour les chats à poil long et mi-long, attaquez prudemment les zones emmêlées, comme le ventre et la queue. Si vous utilisez une brosse métallique, ne la traînez pas sur le corps du chat pour retirer les nœuds.

Examinez le postérieur du chat; au besoin, nettoyez-le avec des tampons d’ouate humides.

Nettoyez de la même façon l’espace entre les griffes au cas où il s’y serait accumulé de la litière humide. Toilettez votre chat plus souvent au printemps et à l’automne – périodes de mue – pour éviter la formation de nœuds et la chute excessive de poils.

