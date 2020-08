Vernica Raluca/Shutterstock

Les abandons

Il y a des millions de chiens abandonnés et presque tous meurent sans cheeseburger ni coussin moelleux. Selon la SPA américaine, plus de 670 000 chiens sont euthanasiés chaque année aux États-Unis. Au Canada, si la majorité des refuges cherchent à réduire le nombre d’euthanasies, quelque 33 000 chiens ont été accueillis dans des refuges en 2017 et le tiers y ont été abandonnés par leur propriétaire. Avant l’ouragan Harvey, qui a frappé le sud du Texas en 2017, on évaluait à un million le nombre de chiens errants dans la seule ville de Houston, et la catastrophe naturelle a jeté encore plus de chiens à la rue. Pour abandonner l’animal dont ils ne veulent plus, les gens font la queue devant le refuge du comté de Montgomery, au nord de Houston.

Il n’est pas rare de voir les gens abandonner un chien trop vieux ou mal en point, souvent parce qu’ils le trouvent inutile ou bien parce que son maître âgé est mort. Des raisons d’ordre socioéconomique poussent les propriétaires à envoyer leur animal malade ou mourant dans un refuge parce qu’ils n’ont pas les moyens de le faire euthanasier. Et aujourd’hui, les changements climatiques et leur lot de tempêtes, de feux de forêt et d’inondations aggravent la situation: après chaque catastrophe et exode, on constate un nombre croissant de chiens errants aux États-Unis et au Mexique. Heureusement, ce n’est presque pas le cas au Canada.

Pour Redemption Paws, la vie de chaque animal compte. Les humains ont tant de fois trahi les chiens! En choisissant de les secourir et de les accueillir, nous les aidons à trouver un bon foyer, même si les ouragans soufflent plus fort, que les feux de forêt sont de plus en plus violents et qu’il est de plus en plus difficile d’habiter cette planète. En retour, nous avons droit à un amour inconditionnel – jusqu’à la toute dernière seconde – même si cela ne dure qu’un jour.

Voici ce que vous devez savoir avant d’adopter un chien de refuge.