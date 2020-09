Voici la race de chien la plus compatible avec votre signe astrologique

7 / 12

SHUTTERSTOCK (2)

Meilleure race de chien pour les Balances

La Balance est l’un des signes les plus doux. Ce signe aime l’équilibre et l’harmonie, c’est pourquoi ils bénéficieraient grandement d’une relation avec un chien facile à vivre et débordant d’amour. Les gros chiens peuvent se révéler plus chaleureux et câlineux que les plus petits.

Le Terre-Neuve en est l’exemple parfait. Un mâle adulte peut peser plus de 65 kilos, mais ces chiens sont des boules de douceur et de dévotion. Selon Shafiroff, les autres races de chiens qu’une Balance pourrait aimer sont le Bouvier Bernois et le Husky Sibérien.

Apprenez à décoder les expressions faciales de votre chien.