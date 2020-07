Nourriture pour chien: 12 aliments potentiellement toxiques

RUDISILL / ISTOCK

Votre chien ne peut pas manger de restes de gras et d’os cuits

Ne donnez pas les restes de votre steak à votre chien. Non seulement les résidus de gras peuvent le rendre obèse – il ne faut pas beaucoup de calories supplémentaires à un petit chien pour le devenir –, mais ils peuvent aussi lui donner une pancréatite. Les cas les plus graves peuvent entraîner une septicémie et une hémorragie interne. Les petits os, comme ceux que l’on trouve dans la viande, risquent de l’étouffer et peuvent se briser en esquilles et déchirer la gorge ou les intestins d’un chien. Si votre chien veut un os, assurez-vous qu’il est cru.