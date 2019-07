Mon chien m’aime-t-il plus que son repas?

7 / 12

ISTOCK/SOLOVYOVA

Existe-t-il un équivalent canin de la « tentation d’infidélité » après sept ans de mariage?

Eh bien, ils ne vont pas soudain se refaire une beauté et chercher un nouveau maître, mais la relation évolue. Au début, votre chien vous suivra peut-être comme votre ombre et s’inquiétera dès que vous êtes hors de sa vue, ce qui correspond un peu à la période fusionnelle dans les relations amoureuses. Plus tard, vous partagerez un amour plus apaisé, qui préfère le confort et la sécurité. Personne ne bondit plus à votre arrivée, mais être ensemble est suffisant.

