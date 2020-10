14 bonnes raisons d’adopter un chien plus âgé

1 / 14

ASIA.MARANGIO/SHUTTERSTOCK

Un chien a le droit d’être aimé

Les chiens ne sont pas des objets ni des accessoires. Ils aspirent à être aimés, à connaître le confort et à joindre une famille tout comme les humains. Quand les gens vont se procurer un nouveau chien, «nouveau» est le mot important. Selon l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) aux États-Unis, les chiens de plus de 7 ans ne représentent que 25% du taux d’adoption.

Il est possible que les chiens plus âgés, qui se retrouvent dans des refuges, aient connu une vie de piètre qualité ou aient été maltraités. Peut-être que leurs maîtres sont morts ou qu’ils en ont été séparés pour une autre raison comme. Un animal qui a souffert ne mérite-t-il pas d’être aimé?

