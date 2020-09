Chat malade: 11 symptômes à ne jamais ignorer

8 / 10

Elena Vesnina/Shutterstock

Il se cache plus souvent

Les chats étant notoirement nerveux, vous ne vous étonnerez peut-être pas de voir le vôtre disparaître constamment sous le lit. Mais si votre chat se cache plus que d’habitude, c’est peut-être qu’il souffre ou ne se sent pas bien. «Les chats se sentent parfois plus en sécurité dans leur cachette qu’au grand jour, observe le Dr Rossman. C’est leur filet de sécurité.» Il est facile de repérer une timidité anormale chez un chat plus social, mais le changement de comportement est plus difficile à repérer chez un chaton timide, souligne le Dr Antin. Si votre chat se cache dans des endroits différents ou plus longtemps et présente d’autres symptômes, emmenez-le chez le vétérinaire, dit-il. Le phénomène est particulièrement inquiétant chez les chats plus âgés, qui pourraient développer un cancer ou des problèmes métaboliques, conclut-il.

