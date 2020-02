13 comportements du chat que vous ignorez encore

6 / 13

ISTOCK/KNAPE

Les chats communiquent par l’odorat

Les salutations nez à nez entre chats sont rares, car chacun se sent alors vulnérable. Par contre, les chats qui se connaissent bien et qui ont été séparés pendant un certain temps y ont recours pour être certains de bien identifier leur ami et pour savoir comment il se porte, où il a été et ce qu’il a fait.

