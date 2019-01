Découvrez les races de chiens bizarres les plus étranges de l’univers canin tout entier… Cela dit, ces compagnons à quatre pattes n’en sont pas moins sympathiques et attachants!

Dans les listes qui tentent de démontrer les races de chiens les plus populaires, on retrouve souvent en première position des chiens qui ont, depuis toujours, la faveur du public. Par exemple le Labrador Retriever, le Berger allemand ou le Golden Retriever. Découvrez maintenant quelles sont les 20 races de chien les plus étranges de la sphère canine.

2 / 21

Everita Pane/Shutterstock

Le Komondor: une race de chien étonnante… au pelage imposant!

Mesurant un peu plus de deux pieds et demi, le Komondor est d’origine hongroise. Ce qui le fait paraître plus gros qu’il ne l’est en réalité? Son pelage pour le moins imposant. D’une longueur pouvant dépasser les 25 centimètres, son pelage est le plus épaisse de toutes celles des autres races canines.

Assurez-vous de savoir ces 12 choses avant d’adopter un chien de refuge.