Pouvez-vous deviner la race de ce chien sur la photo?

BLACKJACKPHOTO/SHUTTERSTOCK

Mignon petit chien

Cette race de chien au visage rusé est le favori de la famille royale. Les autres caractéristiques typiques de cette race douce et curieuse sont des pattes courtes et un long corps. Aussi, la queue écourtée peut vous aider à déchiffrer cette race de chien. Son «cousin» lui ressemble beaucoup, mais n’a pas de queue écourtée et il existe depuis plus longtemps.