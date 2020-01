13 ingrédients à éviter dans la nourriture pour animaux de compagnie

Il n’y a rien de mal avec le bœuf en tant que tel. Dans son article de Tufts, la Dre Freeman souligne cependant un problème d’ordre environnemental déjà présent avec l’élevage destiné aux humains. Élever plus de bétail pour les animaux domestiques ne ferait qu’accroître le défi du développement durable. Et l’emploi de termes comme bœuf Angus frais n’a pour but que d’allécher l’humain dans ses choix de nourriture pour animaux.

14 / 14

JAROMIR CHALABALA/SHUTTERSTOCK

Extrusion

On parle ici d’un type courant de traitement des friandises et aliments pour animaux. «Je ne suis pas un adepte de cette méthode», affirme le Dr John Tegzes, médecin vétérinaire et professeur au Collège de médecine vétérinaire de la Western University (Californie). «Ce procédé peut camoufler beaucoup d’ingrédients de moindre qualité. Et cela donne un aliment très transformé dont la sécurité est fortement remise en question avec les années.»

De nombreux rappels de friandises et de nourriture pour animaux des dernières années touchaient des produits extrudés. Il conseille les friandises cuites au four, plus intègres. «Des lanières de poulet au four ressemblent à du poulet grillé, dit-il. Faciles à reconnaître et sans multiples transformations.»

Il ne vous dit pas tout! Découvrez les secrets bien gardés de votre vétérinaire.