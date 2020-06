14 signaux utilisés par le chien pour demander de l’aide

RALCHEVDESIGN/GETTY IMAGES

Déféquer de manière inappropriée

Votre chien entraîné au petit pot a eu un accident à la maison? Il n’est pas mauvais, mais il a simplement besoin d’aide! «Les chiens ont tendance à s’habituer à une routine, tout comme les jeunes enfants. Ils ont tendance à se réveiller et à s’endormir à la même heure quotidiennement, et ils ont tendance à manger et à sortir pour uriner à la même heure chaque jour», explique le vétérinaire Aramendi. «Si votre chien est propre et qu’il commence à uriner ou à déféquer à l’intérieur de la maison, c’est un signe que quelque chose ne va pas. Devoir sortir plus ou moins que d’habitude est un autre indicateur.»

Les changements dans le régime digestif de votre chien peuvent signifier une variété de choses, allant de simples problèmes à l’estomac à une infection importante des voies urinaires. Cela peut également signifier que votre chien doit faire ses besoins plus fréquemment que vous ne le pensez, ce qui est particulièrement fréquent si les propriétaires sont loin de chez eux pendant de longues périodes.

Bien qu’il puisse être frustrant de faire face aux accidents de ce genre dans la maison, la colère et la punition ne résoudront pas le problème – elles peuvent même aggraver les choses. Dans presque tous les cas, ce comportement est un appel à l’aide. Si le changement dure plus de 24 heures et que des promenades plus fréquentes ne vous aident pas, prenez rendez-vous avec votre vétérinaire pour un poser un diagnostic et connaitre le traitement nécessaire.