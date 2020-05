15 produits pour animaux que vous pouvez faire à la maison

SHUTTERSTOCK (2)

Pour les hamsters: coupe sucrée aux bananes

Les vétérinaires conviennent que les boulettes et les friandises séchées trouvées en animaleries ne fournissent pas un régime nutritif complet à votre hamster. Par contre, il peut sans problème se délecter de cette gâterie sucrée — et économique — à base de fruits et de légumes que vous pouvez concocter en un claquement de doigts.

Tranchez une demi-banane et mélangez-la à un quart de tasse de carotte râpée. Ajoutez une goutte de jus de citron pour les empêcher de brunir. Égouttez le jus, puis ajoutez trois cuillères à thé de raisins secs et une cuillère à thé de miel. Écrasez le tout à l’aide d’une fourchette et servez la moitié du mélange obtenu dans un bol à friandises. Conservez le reste du mélange dans un récipient couvert au réfrigérateur. Retirez et jetez les gâteries non consommées après quatre heures.