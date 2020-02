Chat qui miaule sans arrêt? Découvrez 15 raisons étonnantes

Si les miaulements de votre chat peuvent être tout à fait banals, il est néanmoins crucial de rester attentif à ses besoins et à son état de santé. Si vous constatez que le miaulement excessif persiste ou que votre animal se comporte de façon inhabituelle, consultez votre vétérinaire.

1 / 17

Chloe GIRKA/Shutterstock

Votre chat miaule sans arrêt car il souffre d’hyperthyroïdie

Particulièrement répandue chez les chats plus âgés, l’hyperthyroïdie peut aussi engendrer des miaulements accrus ou exagérés. Rappelons que l’hyperthyroïdie se caractérise par une activité trop importante de la glande thyroïde, faisant en sorte d’augmenter le métabolisme et l’activité des organes et tissus chez certains animaux, dont le chat. Parmi les autres symptômes, on compte notamment l’hyperactivité, un pouls plus rapide qu’à la normale et la perte de poids.

Assurez-vous de ne jamais ignorer ces symptômes indiquant que votre chat est malade.