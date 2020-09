8 produits nettoyants toxiques pour le chien

2 / 9

Eau de Javel

Le sens de l’odorat du chien est hypersensible et son nez est beaucoup plus développé que le nôtre, selon Russell Hartstein, PDG de Fun Paw Care. Par conséquent, les produits chimiques forts tels que l’eau de Javel peuvent être toxiques pour les chiens et pour les chats.

Durant le nettoyage, il est conseillé d’installer son chien dans une autre pièce et de s’assurer qu’il n’a pas accès à l’eau de Javel, conseillent les spécialistes chez PetMD.

