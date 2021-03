14 mauvaises habitudes que les propriétaires de chiens doivent corriger

1 / 14

Laisser le sac d’excréments par terre

Selon nos experts, l’habitude la plus impolie des propriétaires de chiens est, sans surprise, de ne pas ramasser leurs excréments. Et il ne suffit pas de les ramasser et de les mettre dans un sac: il faut aussi trouver une poubelle publique pour en disposer, de dire Erin Askeland, spécialiste en santé et comportement animal pour Camp Bow Wow®. Vous pensez peut-être que quelqu’un d’autre s’en chargera – un employé de parc par exemple, mais c’est à vous de le faire, explique-t-elle. «Un employé de parc m’a déjà remerciée de jeter mon sac dans la poubelle en disant que la plupart des gens ne s’en donnent pas la peine. Il m’a également confié qu’il n’était pas autorisé à dire quoi que ce soit à ceux qui ne ramassent pas les excréments de leur chien. C’est un comportement terriblement impoli.»

