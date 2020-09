4 règles simples pour dresser votre chat

3 / 4

3. Facilitez-lui la tâche!

Si vous ne voulez pas que le chat grimpe sur la table, offrez-lui un perchoir élevé qui lui paraisse plus commode. S’il saute sur la table pour voir les oiseaux, installez son nouveau perchoir près de la fenêtre. S’il mâchouille les plantes, placez-les là où il ne peut les atteindre et remplacez-les par des plantes qu’il peut manger sans danger. S’il égratigne vos meubles, offrez-lui un poteau robuste et de bonne taille, recouvert de sisal, qu’il préférera au divan.