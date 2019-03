Les 45 meilleurs trucs pour faire baisser son taux de cholestérol

15 / 45

Les tomates: un aliment vedette pour faire baisser le cholestérol

Une étude récente sur plus de 35 000 femmes, menée par des médecins du Brigham and Women’s Hospital à Boston (É.-U.), a conclu que manger sept portions ou plus de tomates par semaine réduit le risque de maladie cardiovasculaire de 30 %. Le principe actif? Ce pourrait être le lycopène, un antioxydant, ou les très hauts contenus en vitamine C, en potassium et en fibres de la tomate. Il est bon de savoir que la cuisson des tomates pendant 30 minutes ou plus augmente le niveau de lycopène. Et 1/4 tasse de tomates séchées au soleil contient plus de potassium, qui a la vertu de diminuer la tension artérielle, qu’une banane moyenne!