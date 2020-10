Les 10 meilleures huiles pour la cuisson, selon les experts

2 / 12

WESTEND61/GETTY IMAGES

Huile de canola

Pour commencer, Kris Sollid explique que toutes les huiles pour la cuisson sont entièrement composées de gras.

«Comme pour n’importe quel aliment contenant du gras, toutes les huiles pour la cuisson contiennent un mélange de différents types de gras saturés et insaturés, dit-il. Il y a des huiles qui ont une teneur élevée en certains types de gras, mais aucune n’en contient qu’un type. Une huile pour la cuisson est considérée bonne pour la santé si elle est riche en gras monoinsaturés et polyinsaturés.»

C’est pourquoi il désigne l’huile de canola comme étant l’une des meilleures huiles pour la santé parce qu’elle offre un mélange de bons gras pour le cœur (comme les huiles d’olive et de soya). «L’huile de canola est également une excellente source d’acides gras monoinsaturés, déclare Kris Sollid. Comparativement à l’huile d’olive, celle de canola contient moins d’acides gras monoinsaturés, mais aussi moins de gras saturés et plus d’acide alpha-linoléique oméga-3. L’huile de canola est celle contenant le moins de gras saturés et le plus d’acide alpha-linoléique oméga-3 parmi les huiles de cuisson les plus courantes.»

Selon les National Institutes of Health’s Office of Dietary Supplements, l’acide alpha-linoléique est un acide gras essentiel. Puisque votre corps ne peut en produire, il doit être ingéré dans ce que vous mangez et buvez.

Le point de fumée de l’huile de canola est 400°F, ce qui en fait un choix idéal lorsque vous faites cuire quelque chose à température élevée (des grillades à feu vif, par exemple). Le point de fumée se produit lorsqu’une huile ou une matière grasse commence à «faire de la fumée» et à se dégrader en dégageant possiblement une odeur ou un goût désagréable.

Renseignez-vous sur les aliments santé riches en gras, que vous devez manger.